FNV en Tata Steel hervatten morgen gesprekken over de toekomst van Tata in IJmuiden

IJMUIDEN - De strijdbijl tussen FNV Metaal en de directie van Tata Steel lijkt begraven. Morgen worden gesprekken over de toekomst van de tak van de staalgigant in IJmuiden hervat, nadat FNV op 30 september wegliep uit het gesprek.

Vlak voor die gesprekken meldde de Telegraaf dat er in een directievergadering duidelijk zou zijn geworden dat er 850 arbeidsplaatsen op de tocht stonden in IJmuiden. De FNV is vervolgens boos weggelopen uit het gesprek.

Maar nu komt de FNV daar op terug. "Er moet altijd gepraat worden, zeker als het over de toekomst van het bedrijf gaat", zei Roel Berghuis, voorzitter van FNV Metaal, vanochtend bij de Ontbijttafel op NH Radio. "De directie heeft nu gezegd dat dat cijfer, van 850, nooit door hen genoemd is. Dat is raar, want het is wel in de krant gekomen. Voor hen is die 850 ook niet leidend, dus hebben we gezegd dat we weer om tafel wilden. Er is ons namelijk veel te doen om deze gesprekken over het voortbestaan van IJmuiden."

Geslepen messen

Berghuis vervolgt: "Als er morgen wel 850 plaatsen lijken te verdwijnen lopen we weg van het gesprek. Ik kan me niet voorstellen dat dat gaat gebeuren, maar dan is er geen grond voor een gesprek."

Volgens Berghuis zijn de messen niet geslepen in aanloop naar het gesprek. Zo wil hij geen uitspraken doen over de gesprekspunten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een staking als het niet lukt, of het bespreken van het loskoppelen van de IJmuidense tak van de Engelse tak.