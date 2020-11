Explosie bij Amsterdamse coffeeshop: "Glas lag in het bed van mijn dochter"

AMSTERDAM - Op de Admiraal de Ruyterweg is vannacht een explosie geweest, zo meldt de politie. De ontploffing zou bij een coffeeshop hebben plaatsgevonden.

Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Meerdere politiemensen en de de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doen onderzoek naar de toedracht.

"Een groot gebied rondom de coffeeshop is afgezet", vertelt een verslaggever van NH Radio. "Er ligt tot aan de overkant van de straat glas. De brandweer is bezig dit op te ruimen. Veel mensen staan op hun balkons te kijken", vult hij aan.

Glas in bed

"De knal was rond 4.00 uur vannacht", vertelt een moeder die met haar dochtertje staat te kijken. "Ik rende naar de kamer van m'n kleine en stond ineens in het glas. Het glas lag zelfs in haar bed. Ik breng haar nu naar school maar kan niet thuis zitten."

Een andere omstander is ook flink geschrokken van de knal. "Ik zat tv te kijken toen ik de knal hoorde. Ik haal daar weleens wiet. Het zijn hele nette jongens. Nooit problemen."

De politie zoekt getuigen van het incident.