Handbal: Europacupduel VZV definitief van de baan

'T VELD - Het Europacupduel van VZV tegen het Zwitserse Spono Eagles is definitief van de baan. Dat duel zou op 22 november in Duitsland worden gespeeld.

Idee was om de wedstrijd te spelen in het Duitse Göttingen. Nu daar ook code oranje geldt werd het een lastige zaak. Bij terugkomst zou het team van trainer Rolf Schulte tien dagen in quarantaine moeten. Dat is niet voor iedereen haalbaar en daarom is besloten om VZV terug te trekken uit het Europacup-toernooi.

Geen financiële consequenties

Het terugtrekken uit de Europacup heeft verder geen consequenties voor VZV. De Europese bond (EHF) heeft dit seizoen een speciale regeling getroffen dat er geen financiële sancties en/of schorsingen worden opgelegd als een club zich moet terugtrekken uit de EHF-clubcompetities vanwege Covid-19 beperkingen, quarantaine, etc.