Schager hotel zoekt gasten nu in andere doelgroep: 'Mensen die maanden blijven'

Het hotel heeft dertien kamers. Normaal is in deze periode de bezetting rond de tachtig procent maar dit jaar is alles anders. "We zitten nu rond de twintig procent, hoop ik", zegt Gründmann, "En dan is het nog geen december, januar, februari. Dus dat is even tekort".

"Je kan denken aan mensen die een badkamer aan het verbouwen zijn of ze hebben hun oude huis verkocht maar het nieuwe is nog niet klaar", legt Nico Gründmann, horeca-ondernemer en mede-eigenaar van het hotel uit, "Ja, je kan wel honderd omstandigheden bedenken waarin je langer ergens onderdak zoekt."

Zijn collega Angelina Sleutel laat één van de kamers zien. "Dit is één van de suites met een zitje, een twee persoonsbed en een balkon. Je mag naast de spullen die wij er hebben staan, zelf ook de kamer inrichten. En als je extra garderoberuimte nodig hebt, is dat ook te regelen. Verder kan je gebruik maken van de keuken. Wij maken hier 's ochtends het ontbijt klaar voor de andere gasten. We hebben hier koelkasten, een kookstel, een oven, ga zo maar door"

Interesse

De eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels gemeld, vertelt Sleutel: "Ja we zijn in gesprek met mensen die tussen twee woningen in zitten en een paar weken of zelfs maanden willen blijven. Maar ook met mensen die voor langere tijd hier in de regio komen werken. Normaal is ons tarief rond de 95 euro per nacht maar dan is twee maanden niet voor iedere portemonnee te doen. Nu kunnen ze hier toch voor een gunstiger tarief verblijven"

"Dit is een lastig jaar", zegt Gründmann, "In het begin was het nog wel een uitdaging om te kijken wat je er allemaal van kon maken. Maar nu vind ik het vooral een lang jaar worden. Voor ons is het gewoon het belangrijkste om de winter door te komen en ons personeel te behouden. En hopen dat we volgend jaar zomer weer gewoon los kunnen!"