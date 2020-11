Documentaire over 'The Dutch Giant' al ruim 100.000 keer bekeken

HILVERSUM - De documentaire over de Hilversumse Olivier Richters, beter bekend onder de naam 'The Dutch Giant' blijkt een enorm succes. De film is inmiddels al meer dan 100.000 keer bekeken op YouTube. En dat niet alleen, de reacties zijn ook zeer positief. De boomlange, acterende bodybuilder krijgt van de kijkers veel respect voor zijn doorzettingsvermogen en wordt door velen een inspiratiebron genoemd.

Olivier wordt in de documentaire 'Groot Dromen. Olivier naar Hollywood' anderhalf jaar lang gefilmd oor documentairemaker Joost Lammers van NH Nieuws. De kijker ziet het levensverhaal van de man van 2 meter 18 lang die 155 kilo weegt. Olivier blijkt keihard te trainen voor zijn doel; een gespierd lijf én een filmcarrière in Hollywood. Om dat doel te bereiken zien we de passie en gedrevenheid van de Hilversummer van dichtbij.

Eindbaas

Met de film hopen zowel Joost Lammers als Olivier Richters anderen te inspireren om hun dromen na te blijven jagen. De eerste reacties blijken al in die richting te wijzen. De reacties liegen er namelijk niet om. De kijkers noemen Olivier 'een eindbaas', 'een harde werker', 'een topgozer' en een 'zachte jongen in een andere verpakking'. Er is veel lof voor zijn doorzettingsvermogen.

Ook in de media is Olivier opgevallen en is hij dagelijks te horen op de radio en te zien op tv. Van de 5 Uur Show tot het Jeugdjournaal; iedereen heeft interesse in zijn verhaal. Zo langzamerhand wordt hij al een echte bekende Nederlander.

Overweldigend

Olivier is zelf ook enorm te spreken over de documentaire, de reacties en de kijkersaantallen. "Ik ben heel trots op het resultaat en ook op de vele 'duimpjes omhoog' die ik heb gekregen. Zeker 99 procent van alle reacties zijn positief en ik heb ook in mijn inbox wel 2.000 reacties gehad. Ik vind het overweldigend. De mensen zijn zó positief en helemaal niks is geacteerd. Alles is echt en daardoor voelt dit allemaal als een extra compliment," vertelt hij trots.