Philip uit Hoofddorp blij met uitzondering dagbesteding: "Geeft je structuur en ritme"

"Mooi dat het open blijft, het geeft mij namelijk structuur en ritme", zegt Hoofddorper Philip Abdur. Philip kan elke dag van de week terecht bij Roads Technology in Hoofddorp en vult daarmee zijn dagen in. "In deze periode ga je misschien meer wandelen en fietsen, maar dat gaat ook vervelen. Op een gegeven moment heb je al die leuke dingen wel gedaan."

En dat ziet ook werkbegeleider Rob Gabriël: "Die mensen zitten allemaal thuis en als ze hier weggaan, keren ze weer terug naar hun kamertje van drie bij drie (...). Ze hebben daardoor eigenlijk heel weinig contact en snakken ernaar weer contact te hebben met een groep waar ze zich fijn bij voelen."

Een vertrouwensband

Roads biedt cliënten begeleiding, waarbij werk een onderdeel vormt van het herstelprogramma. De mensen die zich aanmelden hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ervaren belemmeringen in het aangaan en onderhouden van sociale relaties.

Maar op de werkvloer in Hoofddorp ontstaat juist een hele hechte band tussen Rob en Philip: "Ze zoeken een persoon waar ze op terug kunnen vallen. In dit geval ben ik dat, maar ik geef ze extra mee dat ze in zichzelf kunnen vertrouwen en dat is heel belangrijk."