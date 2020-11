Drukte in keuken Leger des Heils: 1000 maaltijden per dag

AMSTERDAM - De keukenmedewerkers van het Leger des Heils in Amsterdam maken overuren. De lunchroom in Amsterdam-Noord is omgebouwd tot een productiekeuken waar de maaltijden voor alle vestigingen in Amsterdam worden gekookt en ingepakt. Ongeveer duizend maaltijden per dag worden hier voorbereid.

Driehonderd kilo aardappelen zijn er vandaag geschild in de keuken van het Leger des Heils. "Gelukkig wel met een machine, maar het blijft best een klus natuurlijk", vertelt de teamleider van de keuken Chiel Naber. "Normaal koken we zo'n 600 maaltijden per dag, maar dat koken we in bulk. Dus in grote pannen tegelijk. Nu gaat het per portie, en dat zorgt voor een hoop extra werk."

Al die extra maaltijden zijn nodig omdat het aantal daklozen in Amsterdam fors is toegenomen tijdens corona. "We zien een toename van 40-50% van mensen die op straat leven. We vangen meer mensen op en dat betekent dat we voor meer maaltijden moeten zorgen. Alle onderdelen van de organisatie moeten even een tandje bijzetten", vertelt directeur Zorg Harry Doef.

Schouders eronder

Ondanks de toename van het aantal maaltijden is Naber positief. "Het is op dit moment super druk, maar stel dat er nog 500 maaltijden bijkomen moet het ook lukken. We gaan het met elkaar aanpakken en we zetten de schouders eronder. "