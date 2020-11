Handbalsters zonder Groot en met twee debutanten naar EK

De voormalige sterspeelster uit Alkmaar had begin 2019 afscheid genomen van Oranje, maar haar naam prijkte onverwachts op de voorlopige spelerslijst voor de Europese eindronde, die van 3 tot en met 20 december wordt gehouden in Noorwegen en Denemarken.

Mayonnade hoopte Groot, die samen met de internationals Lois Abbingh en Tess Wester in Denemarken speelt voor Odense, op andere gedachten te brengen. Een terugkeer in Oranje zit er blijkens de maandag vrijgegeven selectie echter niet in.

Debutanten

Harma van Kreij en Nikita van der Vliet uit Zaandam kunnen zich opmaken voor hun debuut op een eindronde. Zij nemen in de selectie van de regerend wereldkampioen de plekken in van Estavana Polman en Delaila Amega, die beiden geblesseerd zijn.

Het Nederlands vrouwenteam veroverde eind vorig jaar de wereldtitel en heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het laatste EK in Frankrijk (2018) behaalde de ploeg brons. Oranje is op het komende EK ingedeeld in een groep met Hongarije, Servië en Kroatië en speelt al zijn groepswedstrijden in de Noorse stad Trondheim. De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde.

De voltallige selectie: Lois Abbingh, Debbie Bont, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Dione Housheer, Jessy Kramer, Harma van Kreij, Annick Lipman, Angela Malestein, Larissa Nusser, Martine Smeets, Inger Smits, Danick Snelder, Nikita van der Vliet, Tess Wester en Bo van Wetering.