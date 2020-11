Voors en tegens van een vuurwerkverbod: "Houd rekening met meer illegaal vuurwerk"

WEST-FRIESLAND - In Den Haag wordt deze week gesproken over een algeheel vuurwerkverbod voor dit jaar. Bij hondentrainer Esther van Vuuren uit Ursem gaat spreekwoordelijk de vlag uit. Vuurwerkverkoper Cees Dekker uit Medemblik is minder blij gestemd. Hij heeft begrip voor de maatregel, maar waarschuwt ook om de plannen nog eens goed onder de loep te nemen, omdat een verbod ook averechts kan werken.

Adobe Stock / ANP

In de vuurwerkbunker van Cees Dekker van Vuurwerkexpert Dekker in Medemblik ligt jaarrond vuurwerk opgeborgen. Vuurwerk van Nederlandse regelgeving waar regelmatig controle voor over de vloer komt. Als dit vuurwerk niet de lucht in gaat, vreest hij dat vuurwerkliefhebbers op zoek gaan naar het buitenlandse - en daarmee ook het zwaardere - vuurwerk. "Ik denk dat ze rekening moeten houden met een enorme stijging van illegaal vuurwerk en een verzwaring van het vuurwerk", zo vertelt hij vanmiddag. Dekker, die veel connecties in de vuurwerkwereld heeft, hoort om zich heen dat er dit jaar al fors meer illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Averechts Zo vreest hij dat een verbod juist een averechts gevolg heeft. "Verzwaring van een cobra of ander vuurwerk geeft veel meer drama voor hulpverleners. Dan hebben we het niet over een brandwond op de arm." Het feit dat er een verbod komt om het werk van de zorg- en hulpverleners te verlichten, daar heeft Dekker begrip voor. Maar hij hoopt wel dat de politiek de consequenties van de plannen nog eens kritisch gaat bekijken. Veel vuurwerk is al verboden Veel vuurwerkproducten zouden vanaf december dit jaar al verboden zijn, zoals rotjes, vuurpijlen en single shots. Wat wel mag is bijvoorbeeld de sierpot. Die liggen dan ook klaar bij Dekker in de bunker. "En ik had al meer vuurwerk besteld, ergens in december komt er nog een vrachtwagen bij." Met 200m2 extra vloeroppervlak wilde hij zijn showroom coronaproof maken. Met de gemeente was hij in contact over een drive-through voor de vuurwerkverkoop. Hij noemt ook de economische consequenties op voor de overheid, die met een verbod ook de belastinginkomsten ervan in rook ziet opgaan.

Quote "Er zijn hondeneigenaren die zelfs elk jaar een huisje huren op een vakantiepark waar het stil is” Esther van Vuuren - Hondertrainer

Esther van Vuuren is hondentrainster en geeft lezingen over vuurwerkangst bij honden. Zij stond te juichen toen ze het nieuws las. “Een mogelijk vuurwerkverbod; daar zijn ik en andere hondenbezitters heel blij mee ja.” Wel voelt ze sympathie voor de ondernemers. “Als zij er echt hun brood mee verdienen dan is dat vervelend.” Esther merkt dat zodra mensen een hond hebben ze toch anders tegen vuurwerk aan kijken. “Ik had laatst iemand op de training die altijd dacht: ‘zo erg kan het toch niet zijn’, nu ze zelf een hond heeft is haar mening bijgesteld.” Stress Volgens Esther kunnen honden van de ene op de andere dag angst voor vuurwerk ontwikkelen. Ook haar eigen hond Boy heeft moeilijke momenten tijdens de jaarwisseling. “Ik zie dat hij na één knal al twee uur hijgend met zijn tong naar buiten kan hangen, dat is een serieus teken van stress.” Waar anderen om middernacht al handenschuddend en proostend het nieuwe jaar ingaan, is Esther bezig haar hond er doorheen te trekken. “Dat doe ik met liefde, ik ga gewoon wat later naar de gezelligheid toe.” Hondeneigenaren zijn wat dat betreft trouw naar hun viervoeter toe, weet ze. “Er zijn mensen die zelfs elk jaar een huisje huren op een vakantiepark waar het stil is.” Doe-doos Esther heeft een speciale ‘doedoos’ voor haar hond: “Het is een doos vol met speeltjes, puzzels en hersenspelletjes om je hond afleiding te geven.” Zelf begint zij twee maanden van tevoren al om haar hond klaar te stomen voor de jaarwisseling. “Inmiddels weet hij als die doos op tafel komt wat we gaan doen en dat het iets fijns is. Met de jaarwisseling is het dan al vertrouwd en dat werkt ontspannend.” Esther is blij met het uitzicht op een verbod, maar ze heeft er een hard hoofd in dat een verbod zorgt voor een stressvrij uiteinde voor de honden. “Het is moeilijk handhaven en mensen hebben het vuurwerk vaak al in huis, dat zal evengoed afgestoken worden, maar als het minder is dat scheelt al.” Als we toch knallend het jaar uitgaan, dan heeft Esther voor de hondeneigenaren een aantal tips: “Zorg dat je hond binnen blijft, steun hem door hem gerust te stellen en laat hem lekker ergens op kauwen. Dat geeft ontspanning.”