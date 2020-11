Winkeldieven slaan twee keer toe in Middenwaard: niemand aangehouden

Dit meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Zaterdag om 17:43 uur verspreidde de politie een Burgernet-bericht met het verzoek om in de omgeving van het Parelhof uit te kijken naar een man van 20 tot 25 jaar oud. Hij was volledig in het zwart gekleed. Ondanks de zoektocht en het bericht werd in het daaropvolgende uur geen verdachte aangetroffen.



Zondag om 17:10 uur vroeg de politie Burgernetters om in de omgeving van Middenwaard uit te kijken naar twee jongens van 16 tot 18 jaar oud. Ook dat leverde niets op.