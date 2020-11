Twee minderjarige jongens aangehouden gewelddadige straatroof Huesmolen

"Het is opvallend dat er drie straatroven in korte tijd gepleegd worden. Het is nog onbekend of er een verband is. Een gedeelte van een signalement komt overeen, dat is in onderzoek", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie. Twee minderjarige jongens zijn zondagmiddag aangehouden en verhoord, omdat ze bij de straatroof in de Huesmolen betrokken zouden zijn. Het is niet duidelijk wat de daders buit hebben gemaakt.

Drie keer raak

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 24-jarige man uit Hoorn beroofd van persoonlijke spullen en kleding op de Wilhelminalaan in Hoorn. De nacht daarop van zaterdag op zondag, werd een 18-jarige jongen eveneens slachtoffer van een straatroof op het Koepoortsplein.

De jongen reed met zijn brommer over de Achterstraat toen hij op het kruispunt een groepje jongens zag staan. Een jongen op een elektrische step blokkeerde hem de weg waarna de rest van de groep achter hem ging staan en hem achterover trokken. Het slachtoffer werd geslagen en geschopt. Toen er een auto aan kwam rijden, ging de groep jongeren er vandoor.