AZ-aanvaller Aboukhlal mag voor Marokko uitkomen

ALKMAAR - Aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ speelde voor heel wat vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje, maar hij wordt nu international van Marokko. De mondiale voetbalfederatie FIFA gaf de 20-jarige voetballer groen licht om te switchen. Aboukhlal kan deze week al debuteren in het Marokkaanse elftal.

Bondscoach Vahid Halilhodzic heeft de vleugelspits van AZ opgenomen in zijn selectie voor de twee kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek. De Rotterdammer, die eerder in de jeugd voor PSV speelde, maakte dit seizoen in vier competitiewedstrijden twee doelpunten. Aboukhlal doorliep alle Nederlandse jeugdelftallen tot en met Oranje onder 20 jaar.

De Ajacieden Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad zijn ook opgeroepen voor de komende interlands van Marokko, net als hun voormalige teamgenoot Hakim Ziyech (Chelsea). Labyad kreeg aanvankelijk geen uitnodiging, maar werd maandag alsnog bij de selectie gehaald.

Jonas Svensson

Jonas Svensson, teamgenoot van Aboukhlal bij AZ, moest zich geblesseerd afmelden voor de komende interlands van Noorwegen. De rechtsback speelde zondag nog de hele wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0-winst). Een woordvoerster van AZ kon vanwege privacyredenen niet zeggen wat Svensson mankeert en hoelang hij aan de kant staat.