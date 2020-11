Geen kerstdiner op school, maar een kerstbox die coronaproof is

Op de school waar Jasmijn werkt werd nagedacht over hoe vorm te geven aan het kerstdiner dit jaar. "Als idee kwam voorbij dat we misschien moesten kiezen voor eigen broodtrommels meenemen. En toen dacht ik: dat moet toch feestelijker kunnen."

In de knabbelbox zit alles voorverpakt: het fruit, een drankje, een kerststolletje tot het beleg aan toe. Coronaproof dus. Behalve eten zit er ook een knutselwerkje in wat de kinderen kunnen maken. "Dat is leuk om voor of na het eten te doen, maar er vallen ook prijzen mee te winnen. Er liggen acht spellenpakketten klaar voor de hele klas en drie boekenpakketten ter waarde van € 1.000 voor de hele school", vertelt de bedenker.

Oog voor elkaar

Naast een lekker kerstdiner, mag ook de kerstgedachte niet ontbreken. Daarom wilde Jasmijn er graag een goed doel aan koppelen. "Bij Kerstmis denk ik aan dankbaarheid en oog voor elkaar hebben. We hebben gekozen voor Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor verwaarloosde en mishandelde kinderen. Een deel van de opbrengst gaat hier naartoe."

Ze hoopt dat het goede doel ook tot goede gesprekken leidt aan tafel. "Leerkrachten kunnen aan de hand hiervan bespreekbaar maken dat een veilig thuis geen vanzelfsprekendheid is. Kan een mooi kerstgesprek worden, toch?”

Zelf kan Jasmijn in ieder geval niet wachten om de reacties van de kinderen te zien. "Zo'n beetje alle mijlpalen voor kinderen konden niet plaatsvinden dit jaar. Ik hoop dat er door dit pakket veel blije gezichten komen met het openmaken van de box."