Amsterdam NL V Slechtziende Amsterdamse struikelt voor VUmc en sleept gemeente voor de rechter

AMSTERDAM - De 39-jarige Jennifer is slechtziend, en moet vanwege gezondheidsklachten regelmatig naar het ziekenhuis. Dat is een uitdaging, want door alle foutgeparkeerde fietsen en scooters op de stoep is de ingang van het VUmc vaak moeilijk te bereiken voor de Amsterdamse. Na drie jaar klagen bij de gemeente sleept Jennifer Amsterdam nu voor de rechter.

Jennifer Brouwer

Jennifer reist altijd met het openbaar vervoer naar het VUmc aan de De Boelelaan. De ellende begint al voordat ze de ingang heeft bereikt. Doordat de stoep vaak vol staat met fietsen en scooters moet ze noodgedwongen op het fietspad lopen. "En dat is levensgevaarlijk. Ik kan door mijn beperking slecht afstanden inschatten en daardoor heb ik al een paar keer bijna een ongeluk gehad. Daar word je heel onzeker van op straat."

Quote "Door corona staat er nu weinig fietsen, maar negen van de tien keer is het raak" Jennifer brouwer - slechtziend

Jennifer kaartte het probleem in 2017 aan bij het VUmc. Die verwees door naar de gemeente omdat de stoep voor de ingang gemeentegrond is. Volgens Jennifer is de gemeente gaan kijken, maar werd er geen overtreding geconstateerd. "De ene keer staat er wel een fiets, de andere keer natuurlijk niet. Je ziet het nu: door corona staan er weinig fietsen. Maar meestal is het negen van de tien keer raak."

Rechtszaak Na drie jaar klagen heeft Jennifer de gemeente nu voor de rechter gesleept. "Dit is wel mijn laatste optie, ja. Ik wil gewoon naar het ziekenhuis kunnen gaan zonder al die obstakels." Fenna Kemper van de oogvereniging Amsterdam steunt Jennifer in haar strijd. "Het is goed dat mensen verder gaan dan alleen maar roepen en niets doen." Volgens Fenna is het niet alleen voor het VUmc, maar overal in de stad één grote hindernisbaan voor blinden en slechtzienden. "Al die fietsen diagonaal midden op de stoep. Burgers denken er niet aan, die weten niet wat ze aanrichten. Ze hebben echt geen enkel idee omdat ze niet of nauwelijks een blinde of slechtziende kennen. De gemeente moet handhaven, handhaven en handhaven."

Reactie gemeente Amsterdam: 'De VU is bij ons bekend als een drukke plek als het gaat om fietsparkeren. Om hier meer zicht op te krijgen is er een verkeersonderzoek uitgevoerd. Ook zijn er fietsen verwijderd en rekken bijgeplaatst. Verder zijn tegels aangebracht om het gedrag positief te beïnvloeden. We hebben afgelopen drie jaar drie meldingen van fietsoverlast ontvangen bij de VU. Daar is toen op gehandeld. Fietsen die gevaarlijk geparkeerd zijn (bijvoorbeeld voor nooduitgangen) of die de doorgang ernstig belemmeren worden door de gemeentelijke handhavers verwijderd. Dagelijks rijden er teams met handhavers door de stad om dit te doen. Het gaat hier om momentopnames. Het is dus ook niet zo dat elke keer als er handhavers bij VUmc komen kijken er fietsen gevaarlijk geparkeerd staan. Er is wel extra aandacht voor deze locatie, omdat de toegang naar het VUmc natuurlijk onbelemmerd moet zijn. Deze week gaat er bijvoorbeeld nog een handhaversteam langs om eventueel foutgeparkeerde fietsen te verwijderen.'