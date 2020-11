336 wapens ingeleverd bij politie Amsterdam

AMSTERDAM - Bij negen politiebureaus in Amsterdam en Diemen werden vorige week 336 wapens ingeleverd. Vorige week was het namelijk mogelijk om tijdens de campagne 'Amsterdam Ontwapent' ongestraft wapens in te leveren.

"We zijn erg tevreden. We hadden niet verwacht dat we zoveel zouden binnenkrijgen," zegt Sara Tillart van Politie Amsterdam. "De actie was vooral gericht op jongeren. Ze hebben het gevoel dat ze zich moeten bewapenen, omdat ze zich daardoor veiliger voelen. Maar elk wapen, ook al is het een nepwapen, maakt het straatleven juist gevaarlijker. Daarom zijn we erg blij dat zoveel mensen hun wapen hebben ingeleverd."

De campagne houdt het niet bij de inleveractie. Jongeren kunnen ook een coach of training krijgen om meer bewustzijn te creëren over de effecten van wapenbezit.