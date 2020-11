Automobilist rijdt radiostudio in tijdens uitzending: "Oh oh, dat gaat hier niet goed"

DEN HELDER - Een automobilist is vanmorgen de pui ingereden van de radiostudio van de lokale omroep LOS aan de Torplaan in Den Helder. Midden in een nieuwsuitzending is plotseling een enorm kabaal te horen. Nieuwslezer Gert-Jan Meijer is even van zijn à propos: "Oh oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto tegen... die meneer rijdt de pui eruit. Dat is even heel minder."

De ravage is enorm. Glas overal in de radiostudio en de vensterbank ontzet. Radiopresentator Gert-Jan Meijer heeft het niet eens zien gebeuren. "Ik was een nieuwsbericht aan het voorlezen en ineens een enorm kabaal." Meijer besluit het niet af te maken en start meteen een plaat in met de woorden: "We gaan even kijken wat er gebeurd is."

Hyper

Het blijkt een 82-jarige bestuurder te zijn die in de pui is gereden. De man reed achteruit en wilde remmen, maar gaf in plaats daarvan per ongeluk gas. De nieuwslezer heeft de man opgevangen: "Hij was wel wat hyper, maar hij zei dat het wel goed ging met hem. Hij bleef wel heel rustig, zeker als je bedenkt dat de pui er half uit lag."

Tekst gaat door onder de video: