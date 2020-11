Blueszanger Oscar Benton 'Bensonhurst Blues' onverwachts overleden

IJMUIDEN - Blueszanger Oscar Benton is zondagavond onverwacht in zijn huis in IJmuiden op 71-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Dat heeft zijn management gemeld. De muzikant, wiens echte naam Ferdinand van Eis was, brak eind jaren zestig door met zijn 'Oscar Benton Blues Band'.

De in Haarlem geboren zanger werd met zijn Blues Band in 1968 tweede bij het Loosdrecht Jazzconcours. Dat leverde hem een platencontract op. Na enkele jaren bij de band Jack Jersey te hebben gezongen, had Benton begin jaren tachtig internationaal succes. In 1981 gebruikte acteur Alain Delon Bentons acht jaar eerder opgenomen single 'Bensonhurst Blues' prominent in zijn eerste zelf geregisseerde speelfilm 'Pour la Peau d'un Flic'.

In 2011 geeft Benton een afscheidsconcert, waar ook de dvd 'Oscar Benton is Still Alive' van wordt gemakt. In 2012 trad Benton opnieuw op, op de Grote Markt in Haarlem en begin 2018 verscheen zijn nieuwe album, 'I Am Back'. Voor 2021 stond een comeback tournee gepland.

Bentons manager, Ren Groot, laat aan NH Nieuws weten dat ze geshockeerd door zijn onverwachte overlijden. "Hij was al jaren aan het sukkelen met zijn gezondheid, is ook regelmatig opgenomen in het Rode Kruis Ziekenhuis, maar de laatste tijd ging het juist bergopwaarts met hem. Zijn overlijden kwam voor ons allemaal dan ook als een schok."