MIDDENMEER - Er is vandaag een commerciële snelteststraat geopend op bedrijventerrein Agriport in Middenmeer. Binnen een kwartier weten mensen of ze besmet zijn met het coronavirus, maar wel voor het prijskaartje van 75 euro per persoon.

De snelteststraat is geopend op het terrein van Agriport zelf. Het bedrijf achter deze teststraat geeft aan dat 'geen enkele COVID-19 test 100 procent zekerheid geeft'. "Onze tests zijn goedgekeurd door het RIVM en de overheid en zijn voor 99,4 procent betrouwbaar." Voor de test wordt alleen een neusswab afgenomen. Mensen die positief worden getest, worden gemeld bij de GGD voor een bron- en contactonderzoek.

In de regio worden steeds meer snelteststraten geopend. Twee weken geleden opende er een in Alkmaar, vorige week een in IJmuiden. Vooral voor bedrijven is het een uitkomst als mensen snel een uitslag krijgen. Later deze maand worden er ook officiële snelteststraten geopend. Vanochtend was het in Middenmeer overigens nog erg rustig, zo is te zien op foto's.