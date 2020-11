Horecapersoneel springt massaal bij in de zorg: "Meer dan 70 aanmeldingen"

SCHAGEN - Een dikke week geleden begon in de Kop van Noord-Holland een actie om horecapersoneel aan de slag te krijgen in de zorg. Omdat er meteen enthousiast gereageerd werd uit de hele provincie is het project nu breder getrokken. Via horecahelptdezorgnoordholland.nl stromen de aanmeldingen binnen.

"Vorige week hadden we al 70 aanmeldingen binnen. Maar op vrijdag en in het weekend zijn er nog veel meer aanmeldingen bij gekomen", vertelt Pascha Groot van Woonzorggroep Samen, de organisatie die het project in de Noordkop startte."We zitten midden in de tweede golf en ik heb dagelijks overleg met de teamleiders hoe het gaat. Eén van hen had gezien dat er zo'n project in Noord-Brabant liep en opperde om dat ook hier te gaan doen."

Natuurlijk is de behoefte aan gediplomeerd personeel groot, maar ook voor de horeca ligt er genoeg werk te wachten. "Bij Samen gaan we ze puur inzetten op het gebied van Welzijn en Facilitair. We hebben bijvoorbeeld veel behoefte aan gastvrouwen, omdat we best een streng deurbeleid moeten hanteren", legt Pascha Groot uit. "Maar ook extra hulp bij de maaltijdvoorziening of iemand om één op één activiteiten mee te doen. Zo wordt de directe zorg dan weer ontzorgd."

Provincie

"We kregen super veel reacties vanuit de Noordkop bij Samen en via Opkop.nl waar de oproep was geplaatst. Daarna merkten we hier bij Sigra, het samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in een groot deel van Noord-Holland, dat er nog veel meer matches mogelijk zijn dus toen hebben we het verbreed naar heel Noord-Holland", vertelt Munise Varisli, projectleider Opkop bij Sigra. "Vorige week is het platform horecahelptdezorgnoordholland.nl online gegaan en daar stromen de aanmeldingen binnen."