De Peiling: Heb jij begrip voor feestende jongeren?

Meer dan 6000 jongeren vulden een Instagram Enquête van NOS op 3 in over illegale feesten in. Iets minder dan de helft zegt daarin wel eens naar zo'n feest te zijn geweest. Vaak gaat het dan om kleinere feestjes in keten, schuren of bij mensen thuis, waar tussen de tien en vijftig mensen samenkomen. Een veelgehoord argument is dat jongeren feestjes missen, zeker nu de horeca dicht is. "Als tiener moet je gewoon kunnen feesten", vertelt iemand op het illegale feest in de Kennemerduinen.

Drank en lachgas

"Het was alsof we een andere wereld instapten waar helemaal geen coronamaatregelen gelden", zegt Bas Westenberg van de ME. "We zagen een dj die midden in een veld stond te draaien. Springende dansende mensen, die echt geen anderhalve meter afstand van elkaar hielden. Er was drank, er was lachgas. Het was alsof we een discotheek binnen stapten."

Streng optreden

Het kabinet wil streng gaan optreden tegen de illegale feestjes in coronatijd. "Op een gegeven moment wordt het echt niet meer leuk. Dan ga je op zo'n feest gewoon veertig mensen meenemen en die zitten dan echt even vast", zegt minister Grapperhaus van Justitie.

Niet doen

Grapperhaus snapt dat jongeren feestjes missen, maar roept op om nog even vol te houden. "De minister refereert aan de oliecrisis van 1973, toen je op zondagen niet de weg op mocht. "Toen wilde ik ook met de brommer naar mijn meisje, daar baalde ik ook van dat het niet kon. Maar als je niet meedoet, duurt het alleen maar langer. Dus doe het gewoon even niet. "