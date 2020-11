Politievakbond overweegt aangifte na twitterbericht jongerenafdeling Radicaal

AMSTERDAM - Voorzitter van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp reageert verbijsterd op het twitterbericht van Radicaal, de jongerenafdeling BIJ1. Hij overweegt zelfs om aangifte te doen, zei hij vanochtend in De Ontbijttafel op NH Radio.

Gerrit van de Kamp - NH Nieuws

"Heel veel politieagenten zullen dit ervaren als een groffe belediging", aldus Van de Kamp. Radicaal uitte kritiek op het werk van de politie en de bonus van 300 euro die agenten voor hun werk in coronatijd krijgen. Van de Kamp zei vanochtend op NH Radio dat de uiting zelfs strafbaar kan zijn. "Wij laten dat uitzoeken door het Openbaar Ministerie. Wij zullen contact gaan zoeken en vragen of hier sprake is van een strafbaar feit, wellicht groepsbelediging. Wij vinden dit echt niet kunnen. Als dit de politiek is die we in dit land willen, dan staat ons nog heel wat te wachten. Dit gaat wat ons betreft veel te ver. Dit is geen bespreken, maar de zaken tegen elkaar opzetten." Als er aangifte nodig is, gaan we die stap wellicht wel zetten, zegt Van de Kamp. 'Opruiende teksten' Afgelopen zaterdag plaatste de jongerenafdeling Radicaal op Twitter een bericht. Een dag later reageerde onder meer hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie woedend. Hij sprak over 'opruiende teksten'.

Op NH Radio zegt Van de Kamp dat er echt wel dingen zullen zijn die niet goed gaan binnen de politie, maar dat dit altijd wordt uitgezocht en gecorrigeerd. "Maar om de beroepsgroep zo weg te zetten, is een groffe belediging en niet acceptabel." Raakt de politie Van de Kamp is boos. "Dit raakt de collega's en alles wat politie is, omdat alles wat daar staat onderdeel is van wat wij doen om de veiligheid van dit land te waarborgen. Er wordt gezegd dat de politie misbruik maakt van haar macht en positie, terwijl het onderdeel is van de rol en het wettelijk kader waarbinnen we functioneren. Dat is nodig om de samenleving veilig te houden." Tekst gaat verder onder de video

Voorzitter politiebond over Twitter-post: ''Wij overwegen aangifte te doen'' - NH Nieuws

Valt de publicatie van BIJ1 niet onder de noemer vrijheid van meningsuiting? "Hoe je het ook wendt of keert, er zijn ook wetten. Die gelden ook voor politiek. Als wettelijke grenzen overschreden worden, moet je optreden. Op het moment dat je die grens overgaat, is het de vraag of het nog vrijheid van meningsuiting is of overtreding van de wet", zegt de voorzitter. NH Nieuws heeft de jongerenafdeling Radicaal en BIJ1 gevraagd om uitleg, maar nog geen reactie ontvangen. Nummer twee op de kandidatenlijst van BIJ1, Quinsy Gario, heeft op zijn eigen twitterpagina wel al een reactie gegeven op de ophef.