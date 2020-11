Vomar moet wachttijd uitbetalen: "Dit hadden we niet verwacht"

IJMUIDEN - Bij Vomar moet al het personeel na sluitingstijd gezamenlijk het pand verlaten, met als resultaat dat werknemers na werktijd onbetaald moeten wachten. Een werknemer bij Vomar aan het Kennemerplein in IJmuiden eiste bij de rechter betaling over die wachttijd, dat regelmatig oploopt tot een kwartier na sluitingstijd. De rechter stelde de werknemer in het gelijk.

Uit veiligheidsoverwegingen moet het personeel van alle Vomar-filialen na sluitingstijd gezamenlijk het pand verlaten. Hiervoor krijgt het personeel niet betaald, want, zo stelt de supermarktketen, 'er wordt geen arbeid verricht, wachten is geen werk'. De rechter wuifde dit argument weg. "Hoewel sprake is van wachttijd, gebeurt dit in opdracht van Vomar", aldus de rechter. De rechter draagt Vomar op om de medewerker achterstallig loon uit te betalen, wat neerkomt op 305 euro.

Aart van Haren, directeur van Vomar, laat aan NH Nieuws weten dat ze deze uitspraak niet hadden verwacht. "Onze juristen zijn de uitspraak aan het bestuderen en aan de hand daarvan gaan we in overleg wat onze vervolgstappen zullen zijn. Tot die tijd kunnen we nog geen uitspraken doen", zegt Van Haren. "Simpel gezegd, we weten het nog even niet."