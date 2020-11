Zwaar vuurwerk afgestoken in Broek op Langedijk na 'Instagram-ruzie'

HEERHUGOWAARD - Voor een woning aan de Breesloot in Broek op Langedijk is vannacht zwaar vuurwerk afgestoken. Dat zou zijn gebeurd na een ruzie op Instragram, aldus mediapartner Heerhugowaard Centraal .

De brandweer kreeg de melding binnen als een woningbrand, maar dat bleek anders te liggen. Drie keiharde knallen waren volgens buurtbewoners de aanleiding van de melding. De knallen waren volgens omstanders zelfs straten verderop te horen. Na de knallen scheurde een auto met piepende banden de straat uit.

Het zou vermoedelijk om een ruzie gaan op Instagram, die uitmondde in het afsteken van het zware vuurwerk voor een woonhuis. De schade valt mee, maar toch hebben de bewoners aangifte gedaan. Deze had in hun ogen namelijk veel ernstiger kunnen zijn.

De politie is ter plaatse een onderzoek gestart en heeft sporen die op de grond in de tuin lagen meegenomen voor forensisch onderzoek.