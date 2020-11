Volendammer Henk Veerman op jacht naar persoonlijk record: "Zou mooi zijn"

HEERENVEEN - Het was niet de wedstrijd van Henk Veerman zondagmiddag tegen AZ. De spits uit Volendam kreeg bijna geen aanvoer en bleef daardoor steken op zijn zeven treffers. "Qua gecreëerde kansen was het te weinig."

"We komen overal een stap te laat en dat is vrij frustrerend", blikt Henk Veerman terug op de verliespartij tegen de Alkmaarders. "AZ is een van de beste ploegen van Nederland en dat zag je vandaag wel."