AZ-trainer Slot zijn beste wedstrijd van het seizoen: "Heel dominant"

HEERENVEEN - Trainer Arne Slot was benieuwd hoe zijn ploeg zou reageren na het verlies van afgelopen donderdag tegen Real Sociedad. De Alkmaarse coach zag vanuit de dug-out zijn ploeg uitstekend spelen. "De reactie zag ik vanaf de eerste seconde."

"In mijn periode bij AZ vond ik dit één van de beste wedstrijden", vertelt Arne Slot trots na afloop over de winst op sc Heerenveen. "Sowieso de beste wedstrijd van dit seizoen, zeker als je tegen deze tegenstander zo dominant kan zijn."

Quote

Boadu wissel

Verrassend was de keus voor Myron Boadu op de bank. De goaltjesdief van vorig seizoen viel zelfs niet eens in en zag vanaf de zijkant dat Albert Gudmundsson het zeer goed deed in de punt van de aanval. "Boadu heeft een gebrekkige voorbereiding gehad en ook afgelopen twee weken amper getraind. Ik wilde hem wel laten invallen, maar Gudmundsson speelde heel goed."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Arne Slot.