AZ-verdediger Martins Indi zag juiste reactie bij z'n team

"We zijn blij en hebben de nul achterin gehouden", vertelt Bruno Martins Indi in de gracht van het Abe Lenstra Stadion. "We moesten na de kansloze nederlaag van afgelopen donderdag tegen Real Sociedad een reactie geven en dat hebben we gedaan."

Vorig weekend raakte BMI licht geblesseerd aan zijn lies en daardoor miste hij de wedstrijd tegen Real Sociedad. "Ik zat teleurgesteld thuis en van de andere kant was ik positief dat we op zo'n podium mogen voetballen."