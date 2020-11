When It Breaks van Inhaler is WEEFF Top Favoriet

WEST-FRIESLAND - De appel valt niet ver van de boom, zo bewijst Elijah Hewson. De Ierse twintiger is zanger van de rockband Inhaler én zoon van Bono, zanger van de wereldberoemde band U2. Met zijn eigen band boekt hij ook steeds meer succesjes en is een debuutalbum inmiddels in de maak. De nieuwe single When It Breaks is de nieuwe WEEFF Top Favoriet.

Iwan Jones

Inhaler vertoont sowieso veel gelijkenis met de band van papa. Beide ontstonden op een middelbare school in Dublin en ook de muziek is vergelijkbaar met die van U2. En hoewel een bekende vader natuurlijk mogelijkheden biedt, is het volgens Hewson zeker geen garantie voor succes. “Deuren gaan gemakkelijker open, maar ze knallen ook twee keer zo hard weer dicht als je niet goed genoeg bent”, vertelde hij eerder dit jaar in een interview met het Amsterdamse muziekplatform FaceCulture. Sound of 2020 De band timmert lekker aan de weg. Eind vorig jaar plaatste de BBC ze op de longlist van haar ‘Sound of 2020’, een jaarlijkse voorspelling van muzikaal talent wat volgens de Britse omroep wel eens zou kunnen doorbreken in het nieuwe jaar. Eerder voorspelden ze al de doorbraak van onder meer Adele, Keane en Billie Eilish. Dat belooft wat!

De band gaat al sinds 2015 mee, maar toch verschenen twee jaar geleden pas de eerste singles. Inhaler is ondertussen toe aan een album, wat volgens de band al bijna af is. Tot die tijd blijven we nog even teren op de nieuwe single, WEEFF Radio roept ‘m vast uit tot nieuwe WEEFF Top Favoriet. Beluister alle WEEFF Top Favorieten in onze Spotify lijst! When It Breaks van Inhaler, of alle andere oud WTF’s terugluisteren? Abonneer je dan nu op onze WEEFF Top Favoriet Playlist op Spotify.