Telstar zonder Amerikaans international Soto tegen GAE

VELSEN-ZUID - Telstar-spits Sebastian Soto mist de komende twee wedstrijden voor Telstar. "Hij is opgeroepen door het Amerikaans nationale elftal. De komende twee wedstrijden is hij er niet bij. Waar vijf goals al niet goed voor kunnen zijn", aldus Telstar-trainer Andries Jonker.

Quote

In Velsen-Zuid stond aanvoerder Frank Korpershoek weer op het veld. Hij stond een aantal weken aan de kant door een enkelblessure. Of hij gaat starten is nog niet bekend. Shayne Pattynama verliet voortijdig de training.

Corona

Roscello Vlijter, Cas Dijkstra en Richelor Sprangers ontbraken vandaag op de training omdat ze ziek waren. "Er is geen aanwijzing dat ze corona hebben. Men kan het zich nauwelijks nog voorstellen, maar je kan ook ziek zijn zonder corona te hebben. Het is ook de tijd van het jaar", laat Jonker weten.