Kerken in Sint Pancras, Winkel en Broek op Langedijk streamen samen kerkdienst

Een bijkomend voordeel van de online diensten is volgens Kristianne Geus de verbindingen met andere gemeenten. "Bij de dienst doet de ene predikant de lezing en de andere de overdenking bijvoorbeeld. Je hoort van allebei iets anders dus dat is echt een verrijking. Ik hoop dat dat blijft."

De familie Geus uit Sint Pancras volgt de kerkdiensten al sinds de lockdown in maart digitaal. Iedere zondag zit de familie aan de eettafel om de dienst via een live-stream te volgen.

"In onze gemeente hebben we diverse coronapatiënten gehad. Daarom hebben we besloten de dienst alleen online aan te bieden", legt predikant John Bijman uit Sint Pancras de keuze uit.

Ondanks dat de kerkgangers niet meer naar de protestantse kerk in Sint Pancras kunnen, ziet predikant Bijman het (online)-kerkbezoek niet afnemen. Meer dan 100 mensen kijken online naar de kerkdienst. "Het blijkt dat best veel mensen zijn verbonden. Daardoor kunnen we betrokkenheid vasthouden bij het kijken op het leven."

Saamhorigheid

Iedere zondag heeft en andere gemeente de eer om de kerkdienst te streamen. En juist die samenwerking maakt het een stuk makkelijker, vertelt Jan Andries de Boer, predikant in Winkel. "Voor ons is het te zwaar om elke week een dienst op video te verzorgen. Er komt een hoop werk bij kijken. Maar eens in de drie weken kunnen we dat heel goed hebben."