Martins Indi keert terug in basiselftal AZ tegen Heerenveen

Teun Koopmeiners, die donderdag nog in de verdediging speelde als vervanger van Martins Indi, staat zodoende weer op het middenveld. Ook is er geen plek voor Myron Boadu in de basis van AZ. Albert Gudmundsson, vorige week nog goed voor twee treffers tegen RKC Waalwijk, mag van trainer Arne Slot in de spits beginnen. Calvin Stengs en Jesper Karlsson staan respectievelijk rechts- en linksbuiten.

Heerenveen - AZ begint vanmiddag om 16.45 uur. Na de wedstrijd zijn er reactes van het duel terug te vinden op onze site, socials en app.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson