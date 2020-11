Ruime overwinning Ajax op FC Utrecht stemt Gravenberch tevreden

"Je weet dat je het altijd lastig krijgt uit bij Utrecht, zeker met publiek", legt de middenvelder uit. "Maar we hebben het goed gedaan, blijkt ook wel uit de uitslag. We kregen snel wat kansen, maar we moesten zoeken naar ons spel. In de tweede helft ging dat steeds beter en als je dan de goal scoort en Utrecht wat minder wordt, zie je dat wij eroverheen gaan."

Klaassen

De laatste weken speelt Gravenberch veel samen op het middenveld met de teruggekeerde Davy Klaassen. Een goede combinatie, vindt de 18-jarige Amsterdammer. "Ik vind het lekker om samen met hem te spelen. Hij betekent veel voor ons op het middenveld. Hij heeft natuurlijk veel ervaring en hij coacht me ook veel. Over hoe ik moet staan of hoe ik druk moet zetten. Dat heb ik nodig, dus hij is belangrijk voor het team."

Bekijk onderstaande video voor het volledige interview met Gravenberch