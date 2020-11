Kippenhouder Sinkeldam teleurgesteld over verloop Giro

Afgelopen maand fietste Sinkeldam in de Giro. In de elfde etappe moest hij noodgedwongen afstappen. "Wij wilden vanaf het begin van het seizoen goed zijn, maar ik denk dat het allemaal net even te lang duurde", vertelt de inwoner van Assendelft. "Ik was goed, maar uiteindelijk waren er achtereenvolgend te veel wedstrijden. In de Giro had ik het helemaal gehad. Niet mentaal, maar fysiek. Ik kon niet meer. Over de Giro ben ik dan ook heel teleurgesteld, omdat ik zo goed als geen rol heb kunnen spelen."