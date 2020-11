Frank Korpershoek traint weer mee met Telstar

Korpershoek viel tijdens de thuiswedstrijd tegen TOP Oss geblesseerd uit en moest sindsdien enkele wedstrijden missen door de bijbehorende klachten. Het is nog niet bekend of Korpershoek, die enkele weken geleden het record van Fred Bischot overnam en zodoende de man is met de meeste gespeelde wedstrijden in de historie voor Telstar, dinsdag mee kan spelen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

