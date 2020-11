Ajax zonder problemen naar driepunter in Utrecht

Het was vooral aftasten in het begin van de wedstrijd op bezoek bij de huidige nummer acht van de eredivisie. Veel kansen kwamen er dan ook niet in de eerste helft van FC Utrecht - Ajax. Een goede mogelijkheid was er wel voor Zakaria Labyad, die tegen zijn oude club weer eens vanaf de aftrap mocht starten. De Marokkaan kreeg de bal voor zijn voeten op aangeven van Antony, maar Utrecht-doelman Maarten Paes kon zijn inzet keren. Een schot van Dusan Tadic eindigde niet veel later op de lat.

In het tweede bedrijf was de eerste goede kans voor de thuisploeg. Mimoun Mahi legde de bal panklaar voor Gyrano Kerk, maar de spits miste de bal compleet. Het was Davy Klaassen die daar het meest van profiteerde en de Amsterdammers niet veel later op een voorsprong schoot. De middenvelder, die afgelopen zomer van Werder Bremen naar Ajax werd gehaald, joeg de bal binnen na goed werk van Labyad (0-1).

Uitbouwen

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd gooide Tadic de wedstrijd in het slot. De aanvoerder mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Lassina Traoré in het strafschopgebied naar de grond werd gewerkt en hij rondde bekwaam af. De Utrechters, die door het ontbreken van publiek zichtbaar minder strijdbaar voor de dag kwamen dan een 'normale' wedstrijd tegen Ajax, slaagden er vervolgens niet meer in om de ploeg van Ten Hag aan het wankelen te krijgen. Quincy Promes maakte er in de blessuretijd op aangeven van Klaassen zelfs nog 0-3 van.