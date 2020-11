Amateurclubs Hollandia en De Zouaven hopen op herstart competitie in januari

WEST-FRIESLAND - Derdedivisionist HVV Hollandia uit Hoorn en hoofdklasser De Zouaven uit Grootebroek hopen dat in januari de competitie kan worden hervat. Ze vestigen hun hoop op 'het plan B' van de KNVB, waarbij in het positiefste scenario de eerste competitiewedstrijden in het weekend van 16 en 17 januari worden afgewerkt.

In het woensdag gepresenteerde plan wil de KNVB 'behalve naar de onmogelijkheden, ook kijken naar wat er wél kan'. Amateurclubs zijn blij dat ze nu weer naar een datum toe kunnen werken.

"Ik ga er wel vanuit dat het lukt. Ook omdat we de cijfers (corona, red.) omlaag zien gaan en sport is nog steeds een goed alternatief voor gezondheid", aldus De Zouaven-voorzitter Cees Deen. Robert Wever, bestuurslid van Hollandia, hoopt met hem mee. "Het is optimistisch, we hopen dat het lukt."