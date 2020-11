VOCHOORN wil een coronabonus voor de boa's

HOORN - De fracties van VOCHOORN, HOP, Fractie Tonnaer en VVD Hoorn willen een coronabonus van 300 euro voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Hoorn. Zij stelden op 6 november vragen aan het college van burgemeesters en wethouders over een bonus voor de boa's. "Bij de politie en de boa's ligt de laatste tijd een zware last op de schouders", vertelt Aart Ruppert fractievoorzitter van VOCHOORN.

Zwaar werk

"In de afgelopen periode hebben de boa's best wat werk uit handen genomen van de politie", vertelt Ruppert. Hij legt uit dat met name door de coronacrisis het werk van de politie, maar ook van de boa's, zwaarder is. "En dat blijft het voorlopig ook nog wel."