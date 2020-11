Hobbyvissers slepen emmers garnalen uit zee: "Zonnetje, rustige zee, ideale omstandigheden!"

Daar staat de 7-jarige Finn dan op het strand van Zandvoort. Stoer, met in zijn handen zijn eigen net, met in zwarte letters 'Finn' op het hout geschreven. "Ik ben heel veel garnalen aan het vangen. Het is best zwaar, want die stok moet je hard over de zeebodem duwen. En je hebt niet heel veel grip met je voeten."

Apenhaar

Finn is samen met zijn vader Ivo aan het vissen naar garnalen. "Het zijn meer dan ideale omstandigheden. Een zonnetje, oostenwind, een mooi zeetje én grote garnalen", vertelt Ivo. "Maar als je een beetje pech hebt, dan heb je ook veel 'apenhaar' in je net. Dat is zeewier waar heel veel kleine krabbetjes in zitten", vult Finn aan. En inderdaad, in zijn net zitten naast garnalen ook allemaal kleine krabbetjes, kwallen en ook jonge tong. Die gooit hij snel weer terug in zee.