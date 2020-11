Camping apetrots op nieuwe aanwinst: "Een straaljager, wie kan dat zeggen"

Het is een alles behalve alledaags gezicht: op het grasveld van Camping Land uit Zee staat een enorme straaljager. De machine van Russische makelij moet worden omgetoverd in een gastenverblijf.

De straaljager wordt toegevoegd aan de al bijzondere lijst van aparte gastenverblijven. De camping in Wieringerwerf bouwde eerder al een U2-tourbus, een trein, een helikopter en een vliegtuig om. "Het is wel onwerkelijk", vertelt campingbaas Jervin Tonneman. "Wie heeft er tegenwoordig nou een straaljager in zijn tuin?"

De campingbaas kwam de straaljager op het spoor via een contact die wist dat hij wel te porren was voor een nieuwe uitdaging. Nu hij 'm in bezit heeft, zit hij boordevol ideeën.

"Het is wel de bedoeling dat er één persoon in kan slapen", blikt hij vooruit. "Omdat we in de ruimte al wel beperkt zijn gaat hij de grond in." Hij denkt verder aan een lichtshow, maar de precieze plannen geeft hij nog niet prijs.

Schietstoel

Voordat hij de ideeën uitwerkt, neemt Jervin nog wel even plaats in de machine. "De schietstoel zit er nog wel in", weet hij. "Dit ga ik toch wel vaker doen ben ik bang, want dit voelt heel goed. Zo'n MIG in je achteruin, wie kan dat zeggen."