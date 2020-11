VLOG: Desi beleeft het belang van De Huiskamer in Enkhuizen

In de Huiskamer van Enkhuizen kunnen 55-plussers met lichamelijke klachten, geheugenverlies, en/of eenzaamheid zich thuis voelen. Zes dagen per week bied De Huiskamer hen laagdrempelige activiteiten en sociale contacten, begeleid door professionele verzorgende en vrijwilligers. "Een jaar geleden is mijn vriend overleden en verhuisde ik naar een ander huis, hierdoor was ik eenzaam", vertel Anita aan Desi. De Huiskamer biedt voor Anita een gezellige sociale bezigheid en een plek om zichzelf te zijn.

Quote

Maatregelen

Veel openbare plekken moesten vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen helaas de deuren sluiten. Daarentegen gaan de wijkverpleging en thuiszorg waar mogelijk gewoon door. Dat geldt ook voor de dagbesteding, waar De Huiskamer van Enkhuizen onder valt. De vorige uitbraak heeft helaas ook een aantal cliënten besmet. "Wij doen er alles aan om dat te voorkomen", aldus Marjan Bielsma oprichter van De Huiskamer. Daarbij gelden de basisregels voor hygiëne, zo werd Desi verzocht haar handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen.

Op de vraag waarom het zo belangrijk is dat De Huiskamer open blijft, komt een duidelijk antwoord: "We zijn voor onze cliënten onmisbaar in verband met eenzaamheid en overbelaste mantelzorgers", verteld Marjan.

De winkel

De cliënten werken o.a. aan spullen voor in de winkel van De Huiskamer. Van kaarten, kleine schilderijen tot gehaakte knuffels, veel wordt er zelf gemaakt. Ook Anita is druk bezig met het inkleuren van een kaart. Hoe deze eruit ziet? Dat zie je in de video.