Jong Ajax-trainer Van der Graag 'zeer tevreden' met knappe zege op Cambuur

LEEUWARDEN - Jong Ajax kreeg zaterdagmiddag veel kansen om de oren tegen Cambuur, maar de ploeg van Mitchell van der Gaag won door twee goals in de slotfase: 2-3. "We bleven voetballen en dat is continu het succes geweest", vertelde Van der Gaag voor de camera's van FOX Sports.

"In de laatste paar minuten scoor je dan de winnende uit een corner en daar moeten we heel erg blij mee zijn", vervolgde de trainer van Jong Ajax. "We scoren namelijk niet zo vaak uit dode spelmomenten. Dat is dan eigenlijk een bonusje. Op basis van wat ik heb gezien ben ik zeer tevreden."

De Amsterdamse beloften gingen vorige week hard onderuit tegen Almere City (1-4). Vooral het vertoonde spel in dat duel baarde Van der Gaag zorgen. "We gingen er natuurlijk kansloos van af tegen Almere. Als je kijkt naar de wedstrijden die we gespeeld hebben tegen de ploegen die bovenin staan, NAC en Almere City, hebben we eigenlijk nooit ons spel gespeeld. Dat staat los van het resultaat. Dat stak mij het meeste." De trainer zag dat zijn ploeg beter uit de verf kwam tegen Cambuur. "Zij hebben een goed voetballende ploeg en willen graag voetballen. Ik denk dat dat de sleutel is geweest van de wedstrijd. We namen gelijk het initiatief, hebben een goede goal gescoord en daarna gaven we het weg op twee momenten."

Kenneth Taylor Jong Ajax-middenvelder Kenneth Taylor zette zijn ploeg op voorsprong, maar zag dat de Amsterdammers het daarna uit handen gaven. "We begonnen wel prima, dan krijg je 1-1 en 2-1 tegen. We hebben niet opgegeven. Bij de rust stond het 2-1, dan leef je nog." "Ze konden ons in de tien minuten na rust de nekslag geven, maar dat hebben ze niet gedaan", vervolgde Taylor. "Daardoor bleven we erin geloven. We namen geen genoegen met 2-2, we wilden winnen. Dat hebben we uiteindelijk gelukkig gedaan."

