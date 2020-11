Geen Bietenbal, wel een wereldkampioen: Arjen Hamers teelt voederbiet van 52 kilo

SCHAGEN - Arjen Hamers uit Schagen is de 2020 wereldkampioen bietentelen . Met een voederbiet van bijna 52 kilo wint hij de jaarlijkse wedstrijd van vereniging De Dorstige Biet. Vanwege de coronamaatregelen kregen alle winnaars zaterdag huisbezoek, omdat het Bietenbal, de traditionele uitslagenavond niet door kon gaan. "Pech, want nu missen we de zoen van de Bieten Miss."

"Ja helaas, door de corona hebben we dit jaar geen Bietenbal. Daarom gaan we bij de winnaars langs", vertelt voorzitter Sjon Borst van De Dorstige Biet. "Maar iedereen die een grote biet heeft en in de prijzen is gevallen proberen we op deze manier toch thuis te bezoeken en de prijs te overhandigen."

Zo staat Borst samen met secretaris Adrie Beemsterboer ook voor de deur van Roy Smit in Sint Maarten. Met zijn biet van ruim 37 kilo is Roy jeugdkampioen. Net als vorig jaar. Hij staat zelfs in de top 10 van het algehele klassement. Over zijn geheim kan Roy kort zijn: "Geheim!"

'Biet Plus'

Voor wereldkampioen Arjen Hamers komt de winst niet helemaal als een verrassing. Het gonsde al sinds de rooidag vorige week. "Ik heb er dit jaar helemaal niet zo veel aan gedaan, maar wel heel veel 'Biet Plus gebruikt'. Dat is de enige manier om wereldkampioen te worden." Wat er precies in zit vertelt hij niet, maar aan de reacties te merken zijn ook dit soort grappen onderdeel van de jaarlijkse concurrentiestrijd.

Het is trouwens niet zo'n best bietenjaar geweest, vertelt Sjon Borst. "Dat heeft niets te maken met corona, maar het is een heel warme en droge zomer geweest." Dat betekent dat het record van 71,2 kilo uit 2005 op naam van Piet de Goede uit Heerhugowaard blijft staan.

Blunderlijst

In de uitslagenlijst zijn ook de 'blunders' opgenomen. Zo is de biet van Veroni en Vanity opgegeten door een geit. De biet van Peter Dekker is overreden door een trekker en René Steltenpool had nog 'geen gaatje voor het zaadje'. Gijs Klaver is vergeten te zaaien, maar hij krijgt een nieuwe kans, want volgend jaar 5 februari worden tijdens de jaarvergadering de nieuwe zaden uitgedeeld.