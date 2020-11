Treffers Rensch en Llansana helpen Jong Ajax aan zege op Cambuur

LEEUWARDEN - Jong Ajax kreeg legio kansen om de oren van Cambuur. Desondanks zorgden Devyne Rensch en Enric Llansana in de slotfase voor de volle buit: 2-3.

Een minuut later was het wél raak voor de Zaandammer, zijn afstandsschot verdween in de bovenhoek achter Scherpen: 1-1. Amstelvener Michael Breij zette Cambuur enkele minuten later zelfs op voorsprong na een assist van Jamie Jacobs. Voor rust werden de bezoekers nog twee keer gevaarlijk via Max de Waal (vrije trap op de lat) en Victor Jensen (omhaal).

Treffers Ajax in slotfase

Cambuur kreeg in de tweede helft een aantal mogelijkheden om de score uit te breidden. Zo kreeg Volendammer Robert Mühren een grote kans vlak voor het doel, maar Scherpen wist de inzet te pareren. Scherpen ging enkele minuten later wederom in de fout. Het schot van Breij bleef onder de doelman hangen. Jurriën Timber kopte uit een corner vol op Stevens die de bal kon redden.

In de slotfase bracht Devyne Rensch de Amsterdammers op gelijke hoogte na een hakbal van Sontje Hansen. Uit een corner kopte invaller Enric Llansana enkele minuten later zelfs de 2-3 voor de beloften tegen de touwen. De overwinning kwam hierna niet meer in gevaar.

Door de zege staat de ploeg van Mitchell van der Gaag op de zevende plaats in de eerste divisie met achttien punten.