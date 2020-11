Operazanger Marco Bakker: "Mijn roots liggen in Beverwijk, mijn hart in Wijk aan Zee"

BEVERWIJK - Marco Bakker werd op 8 februari 1938 geboren in Beverwijk, twee jaar voordat de oorlog uitbrak. Hij woonde met zijn ouders en drie zussen op de Acacialaan 90, waar de angst voor de oorlog voelbaar was. "Bij elke razzia in Beverwijk, rende mijn vader naar de keuken en kroop dan onder het zeil, waar een kleine kruipruimte zat. Daar bleef hij zitten tot de kust veilig was. De impact die de oorlog op mij had als klein jochie was enorm."

Bakker is inmiddels 82, maar haalt met het grootste gemak herinneringen aan zijn jeugd in Beverwijk naar boven. De Tweede Wereldoorlog blijft daarin de hoofdrol spelen. Zo vertelt hij hoe zijn vader op zijn fiets met houten banden naar de boeren in het noorden ging voor voedsel. Maar het moment tijdens de oorlog dat het meeste impact op Bakker had, was toen de Duitsers in gang stonden om zijn vader op te halen.

"Ik was een jaar of zeven en er werd aangeklopt. Twee Duitse officieren kwamen binnen en vroegen mijn vader om zijn 'Ausweis'. Ze stonden in de hal, mijn moeder was mijn jongste zusje Margriet aan het verschonen. Ik stond achter mijn vader, die zoals gevraagd zijn paspoort aan een van de officieren gaf. Om niet opgeroepen te worden voor de Duitse werkkampen, had mijn vader in zijn paspoort zijn geboortedatum aangepast. Die Duitse officier had het direct door en riep dat het paspoort 'falsch' was."

Redding

"De angst was op dat moment enorm, maar de officier keek nogmaals naar mijn moeder en mijn zusje en gaf toen het paspoort terug aan mijn vader en raadde aan 'om het volgende keer door professionals te laten doen'. Hij vertelde dat hij ook een baby had van ongeveer dezelfde leeftijd, maar dat hij zijn zoontje nog nooit had gezien omdat hij in Nederland was gestationeerd. Hij liet het er verder bij en ze vertrokken. Dat is de redding van mijn vader geweest."