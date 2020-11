Herstelde natuur op Texel levert garnalen en stekelbaarsjes voor vogels

TEXEL - Met waadbroek en schepnet gaat boswachter Jerome van Abbevé van Natuurmonumenten te water. In één van de sloten van Waalenburg, midden op Texel, vangt hij garnalen en wadpieren. "Die had ik hier nou niet verwacht, wadpieren", vertelt hij in een nieuwe aflevering van Natuurlijk Noord-Holland.

De zagers slingeren heen en weer in de meegebrachte vaas van Abbevé. "Dat zijn wormen die eigenlijk in de Waddenzee leven, maar die zich dus ook thuis voelen in deze brakwatersloot."

De pieren en garnalen zijn het voedsel waar veel vogels naar op zoek zijn. Het maakt Waalenburg tot de ideale pleisterplaats voor trekvogels op doortocht die even moeten bijtanken voordat ze aan de volgende etappe kunnen beginnen.

Waalenburg is een verzameling sloten, plassen en weilanden. Jerome: "Voordat mensen hier dijken bouwden, had de zee nog vrij spel op de lager gelegen delen van het eiland. Slenken en geulen liepen dwars over het eiland waar het zoute water met de getijden heen en weer kon stromen.



Natuurmonumenten heeft nu in dit gebied het waterpeil weer naar die oude staat teruggebracht met sluizen en gemalen. Dit gemaal waar we nu naast staan, houdt wel het water tegen, maar niet de vissen. Stekelbaarsjes die op zee leven maar in de sloot worden geboren, kunnen zich zo toch verplaatsen. Hetzelfde geldt voor paling. Die wordt op zee geboren, maar komt als glasaal de polder in om volwassen te worden. Daar leeft 'ie jarenlang voordat hij als schieraal weer de zee op gaat om te paren in de Sargassozee bij de Caraïben."

Calorierijk

Op deze voedselrijkdom komen veel vogels af. Kluten, wulpen, tureluurs en lepelaars maken in Waalenburg jacht op al die kleine beestjes. Met een schepnet haalt Jerome veel garnaaltjes naar boven. Naast de eerder genoemde wadpieren en stekelbaarsjes super calorierijk eten waar trekvogels behoefte aan hebben. Maar ook andere bijzonder natuur vestigt zich in zo'n natuurgebied. "Kijk dit is een hele zeldzame plant", zegt Jerome terwijl hij uit de sloot een onbeduidende sliert omhoog houdt. "De naam schiet me nu even niet te binnen maar het is een soort die alleen voorkomt in helder en stilstaand zoet water. Dat is zeldzaam geworden in Nederland, maar hier zit de sloot er vol mee. Ruppia! Zo heet 'ie."

Wasplaat

Even verderop in het gras zijn verschillende rode bolletjes te zien, kopjes van paddenstoelen. Omdat de boswachter even weg is om wat mensen aan te spreken die hun hond los laten lopen, haal ik mijn telefoon tevoorschijn. Ik wil graag weten wat het voor een soort paddenstoel is en de moderne techniek biedt daarvoor de oplossing: een app die via een foto determineert wat ik in de natuur tegenkom. Na ongeveer een halve minuut weet ik het: het is de scharlaken wasplaat. Een vrij zeldzame paddenstoel waarvan Texel een van de hotspots is in Nederland.



