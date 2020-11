Boks- en sportscholen balen van nieuwe maatregelen: "Het wordt er niet veiliger op"

"We keken naar de persconferentie en waren opgelucht dat we nog open mochten blijven. Maar het was ook wel weer verwarrend," legt Juliette Kreft, eigenaar van de Eastbound Gym, uit.

"Zonder trainers die goede begeleiding kunnen geven wordt het er bij ons niet veiliger op. De kans op blessures wordt groter," zegt Juliette. "Daarnaast is het moeilijk om gemotiveerd te blijven bij individuele sportlessen of om überhaupt nog te gaan sporten."

Greetje Kops van Sportcentrum Kops zit daarom ook in een lastig parket. "Het is lastig als mensen alleen maar in hun eentje op een bokszak kunnen oefenen. Voor ervaren boksers is dat niet zo'n probleem, maar voor beginners is het moeilijk. Daarom is het nu weer een stuk rustiger bij ons."