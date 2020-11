Hoornse oud-burgemeester is dankbaar voor alle steun na coronabesmetting

HOORN/ENSCHEDE - De oud-Hoornse burgemeester Onno van Veldhuizen heeft een open brief geschreven om iedereen te bedanken voor de steun die hij kreeg na zijn opname in het ziekenhuis. Van Veldhuizen belandde daar omdat hij besmet was geraakt met corona. Woensdag werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. "Ik ben weer thuis", schrijft hij.

"Trots was ik op mijn werkkracht en mijn energie; dat ik als 57-jarige 7.700 meter in een half uur roeide, 37 km per uur gemiddeld kon fietsen", aldus de burgemeester in de open brief. "Ik was een alleskunner. Geen werk was mij te veel. Was ik bezig met Corona? Nou en of."

Van Veldhuizen zegt dat hij het virus niet wilde krijgen, maar besefte dat dat ook anders zou kunnen zijn. Hij schrijft dat hij de afgelopen maand fietste en roeide met een soort afscheid in zijn hoofd. "'Nu ben je nog gezond', waarschuwde een stemmetje in mijn hoofd", aldus de huidige burgemeester van Enschede. "Intuïtie? Voorgevoel? Ja. Het is er, maar je laat het niet toe. Wat moet een rationeel mens er ook verder mee?"

Vijf dagen koorts

In oktober testte de oud-burgemeester van Hoorn twee keer op het coronavirus. Na de eerste - negatieve - test kreeg hij last van een hele hoge koorts en liep een longontsteking op. Bij de tweede keer testte hij positief en werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

"Vijf dagen koorts. Ik voel hoe ik aan mijzelf ontglip, los moet laten, af moet haken en dat nog steeds absoluut niet wil", aldus Van Veldhuizen. "Nee, we gaan niet in een coma."