Meerderheid Blaricumse raad wil renovatie Bijvanck neerleggen bij projectbureau

BLARICUM - De renovatie van de wijk de Bijvanck moet in handen komen van een projectbureau. Dat zegt fractievoorzitter van de VVD Blaricum René Wiegel in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. Naast de VVD sluiten Hart voor Blaricum en de eenmansfracties Beemsterboer en Van Dijk zich hierbij aan. Daarmee is een raadsmeerderheid bereikt.

De Bijvanck in Blariucm - Gemeente Blaricum

Als reden voor dit initiatief geeft Wiegel aan dat de gemeenteambtenaren het al erg druk hebben en dat het voor een project van rond de dertig tot veertig miljoen euro niet gek is om een projectbureau in te zetten. "Met dit soort projecten moet je niet gaan stunten en denken dat we dit ook wel kunnen."

Ook zet de fractievoorzitter vraagtekens bij de aanpak van verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen in de Bijvanck en kijkt naar haar aanpak bij andere dossiers. "Mevrouw Boersen heeft een aantal andere dossiers onder haar, waarvan ik mij afvraag hoe dat gaat en of we hebben bereikt wat we wilden bereiken. Als ik dat als vertrekpunt neem is het helemaal niet gek als wij dit soort vragen in de openbaarheid met elkaar bespreken." Wethouder Boersen heeft tijdens de behandeling van de begroting in de gemeenteraad, toen dit voor het eerst werd opgeworpen, fel gereageerd. "Het verbaasde mij dat andere partijen vonden dat er externe aansturing moest komen. Ik heb dit signaal nog niet eerder ontvangen", zei de wethouder tijdens de raadsvergadering.

De Blaricummermeent De initiatiefnemers zien liever een organisatie op de manier hoe de renovatie van de wijk Blaricummermeent onder wethouder Kennis is verlopen. In de ogen van Wiegel is die succesvol afgerond. "Kijkend naar de ervaringen met de Blaricummermeent wil de VVD dat we deze structuur kopiëren. Dat is denk ik de beste garantie voor kwaliteit." Luister het gehele interview via deze link.