24-jarige man uit Hoorn beroofd van persoonlijke spullen en kledingstukken

De 24-jarige inwoner uit Hoorn liep na middernacht op de Wilhemialaan, toen hij tussen 00.45 uur en 1.00 uur werd belaagd door vijf of zes onbekend gebleven personen. Zij zijn in de leeftijd tussen 17 en 24 jaar.

José van Dijk, woordvoerder bij de politie, vertelt aan WEEFF dat de inwoner uit Hoorn niet naakt over straat hoefde te lopen. "Zo erg is het gelukkig niet, maar hij is wel van zijn kleding beroofd en persoonlijke spullen. Dat is natuurlijk heel vervelend. We hopen dat iemand iets gezien heeft en ons kan helpen in het onderzoek."