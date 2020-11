Terugkeer van tram in Haarlem lijkt een kwestie van tijd

HAARLEM - Het is al lange tijd één van de vijf speerpunten van reizigersorganisatie Rover: de tram weer haar entree laten maken in Haarlem. Het politieke klimaat lijkt daar nu rijp voor. De aanleg van een nieuw busstation in Haarlem-Zuid moet volgens Rover gedaan worden met het oog op een tram die daar langs kan. De gemeenteraad en wethouders reageren positief.

"Die stinkbussen eruit en de prachtige tram erin!" Een fietser op het kruispunt van de Schipholweg met de Schalkwijkerstraat is stellig. Het lijkt hem een hele vooruitgang. Hij refereert aan de Blauwe Tram, die in de jaren zestig uit het Haarlemse straatbeeld verdween. Steeds meer Haarlemmers zouden die tram wel weer terug willen.

"Het zou natuurlijk een historische vergissing zijn als we nu hier alleen een busstation zouden aanleggen", stelt Léon Tebbens van Rover Haarlem. Steeds als de vervoersproblematiek in de gemeenteraad aan de orde komt, haalt hij zijn stokpaardje van stal: 'Een tram biedt kwaliteit, is geruisloos en schoon en trekt 15 procent meer reizigers'.

Nieuw busstation

Haarlem wil bij de zuidelijke toegangsroute tussen de stad en Amsterdam-Zuid een busstation bouwen bij de Buitenrustbruggen. Een grote halte op de nabijgelegen Europaweg moet kleiner gemaakt worden, omdat daar de weg versmald moet worden voor woningbouw.

Maar volgens Tebbens moet er wel rekening gehouden worden met het gegeven dat het bussysteem naar Amsterdam de grens al heeft bereikt. "Er rijdt nu al elke twee minuten een gelede of een dubbeldeksbus", zei hij onlangs nog in de commissievergadering over de locatie van het busstation. "En het aantal reizigers groeit met vijf procent per jaar." Hij acht de terugkeer van de tram in Haarlem onontkoombaar.

Het busstation moet nu al geschikt gemaakt worden voor de tram, vindt Rover. "Het is slim om rekening te houden met de lange voertuigen van een tram, de groter bochten die ze moeten maken en te zorgen dat straks die rails weer uitgeslepen kunnen worden zodat de tram weer kan rijden zodra er geld is", aldus Tebbens.

Kwestie van tijd

Geld van het Rijk en de provincie dat komt er zeker, denkt hij. "De A9 kan niet verdubbeld worden, want dat helpt niet tegen de files, er worden heel veel woningen bij gebouwd, er kunnen niet nog meer bussen rijden en voor het klimaat is het ook nodig dat de tram hier weer gaat rijden."

"We zijn dichterbij dan ooit", liet wethouder Robbert Berkhout onlangs nog weten in de commissievergadering, omdat het gemeentebestuur nu nauw contact heeft met de provincie en de Metropoolregio Amsterdam over oplossingen voor vervoersknelpunten. Een Blauwe Tram, of in welke kleur dan ook, weer door Haarlem rijdend, lijkt nu nog maar een kwestie van tijd.