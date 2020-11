Patisserie Pater start met bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers via open hiring

ZWAAGDIJK-OOST - Patisserie Pater start komende maandag met de eerste bijeenkomst voor nieuwe medewerkers, die zichzelf zichzelf hebben aangemeld via een nieuwe manier van solliciteren: 'open hiring'. "We hebben in totaal 67 aanmeldingen gekregen", vertelt Renee Pater, HR Directeur Management bij Amarant aan WEEFF.

Open hiring is een nieuwe manier van solliciteren. Het enige wat de nieuwe medewerkers moesten doen was hun naam en e-mail invullen op een lijst bij de patisserie, waarna ze nog dezelfde dag een e-mail kregen met hun plaats op de lijst.

"In totaal hebben 67 mensen zich aangemeld bij ons, dus in dat opzicht is het een succes", aldus Renee Pater van Amarant, moederbedrijf van Patisserie Pater in Zwaagdijk. "Het wordt straks een uitdaging om al deze mensen werk te bieden, want op dit moment hebben wij geen 67 mensen nodig in het bedrijf."

Informatie over bedrijf

De eerste 45 mensen op de lijst zijn uitgenodigd om maandag naar een bijeenkomst te komen. Deze worden gehouden in drie groepen van vijftien personen. De deelnemers krijgen dan meer informatie over het bedrijf en de werkzaamheden, en komen in contact met een lifecoach.

"Iedereen krijgt bij ons de kans, maar moet zich uiteraard wel aan de regels van het bedrijf houden", legt Pater uit. "Dat betekent onder meer dat ze om 8.00 uur moeten starten als de werkzaamheden beginnen en dat ze bijvoorbeeld een haarnetje of baardnetje moeten dragen. De mensen die maandag bij de bijeenkomst zijn worden op volgorde van hun aanmelding aangenomen."

Nieuwe bakkerij

Naast het werk in de patisserie kunnen de mensen die zich hebben aangemeld binnenkort gaan werken in een nieuwe koekjesfabriek, die geopend wordt op het bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk-Oost. Renee Pater vertelt aan WEEFF dat het pand, dat eerder van een andere bakkerij was, opnieuw wordt ingericht met de machines van Pater.

"We hopen de machines in de eerste week van december te testen en dan gaan we proefdraaien. In eerste instantie hebben we een paar mensen nodig binnen dat bedrijf, maar als de productie wordt opgeschroefd hebben we natuurlijk ook meer mensen nodig."

Doorstromen

Wat voor vlees ze precies in de kuip gaan krijgen is door de nieuwe manier van solliciteren niet bekend, maar Pater denkt dat er in ieder geval een hoop enthousiasme is bij de nieuwe medewerkers. "Ze hebben zichzelf aangemeld en komen straks ook op eigen initiatief naar de bijeenkomst. Wellicht zit er straks iemand tussen die via ons kan doorstromen."

Omdat Patisserie Pater onderdeel is van moederbedrijf Amarant wordt het straks voor de nieuwe medewerkers mogelijk om binnen het bedrijf opleidingen te volgen en door te kunnen stromen naar het moederbedrijf in Avenhorn.

"Dat vinden we heel mooi", zegt Pater. "Dat we mensen kunnen opleiden en laten doorstromen. Wellicht dat we in de toekomst ook een samenwerking met andere bedrijven aan gaan, zodat onze medewerkers ook kunnen doorstromen naar functies bij andere bedrijven."